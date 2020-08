Verkehr in Düsseldorf : Leitungsarbeiten führen zu Stau

Lohausen Eine Seite des Kreisverkehrs an der Niederrheinstraße musste gesperrt werden, um dort die Arbeiten durchführen zu können. Das führt zu Verkehrsbehinderungen an der viel befahrenen Kreuzung.

( Die Autofahrer in Lohausen müssen sich noch zwei Wochen in Geduld üben, denn so lange wird es noch Sperrungen am Kreisverkehr Niederrheinstraße/Lohauser Dorfstraße/Alte Flughafenstraße geben. Der Verkehr wird an diesem wichtigen Kreuzungsbereich zurzeit einspurig geführt und mit einer Baustellenampel geregelt. Das betrifft auch den Verkehr aus der Lohauser Dorfstraße und die Überwege für die Fußgänger, die nun ebenfalls Ampeln beachten müssen. Das führt zu den Hauptverkehrszeiten zu Staus.