Natur in Düsseldorf : Baumfällungen auf dem Deich

Natur in Düsseldorf

Lohausen Nachdem bereits Stürme dort immer wieder Bäume beschädigt hatten, sind diesmal die Pappeln von einem Pilz befallen. Nachpflanzungen soll es nicht geben.

Auf dem Lohauser Deich müssen am heutigen Donnerstag und am Freitag, 15. und 16. Oktober, Bäume gefällt werden. Betroffen sind sieben nicht mehr verkehrssichere Hybridpappeln im Abschnitt zwischen dem Wasserwerk „Am Staad“ und der Autobahnbrücke der A44. Da dafür Großgeräte und Lastwagen eingesetzt werden, muss abschnittsweise mit zeitlich begrenzten Einschränkungen auf dem Deichweg zwischen Stockum und Kaiserswerth gerechnet werden.

Die Fällungen wurden notwendig, da die Deichpappeln weitreichend von einem Pilz befallen wurden, wodurch sie nicht mehr stand- und bruchfest sind. Die Verwaltung kündigt in diesem Zusammenhang an, dass auch weitere Fällungen von Bäumen, welche ihre maximale Lebenserwartung schon größtenteils erreicht haben, unvermeidbar sein werden, um die Verkehrssicherheit auf dem bei Spaziergängern und Radfahrern beliebten Weg auch zukünftig zu gewährleisten.

Nachpflanzungen wird es auf dem Deich nicht geben, denn das Bauwerk wird in fünf Jahren auf einer Länge von rund vier Kilometern saniert und dabei in Teilabschnitten neu gebaut. Bislang stehen dort rund 200 Bäume. Dabei handelt es sich zumeist um 70 Jahre alte Pappeln, die alle gefällt und später nicht ersetzt werden sollen. Denn laut Deichschutzverordnung der Bezirksregierung ist das Pflanzen von Bäumen auf Deichen nicht erlaubt, da die Wurzeln zur Auflockerung des Erdkörpers führen können. Schon ein bei einem Sturm umstürzender Baum könnte dann ein Loch in den Deich reißen und damit den gesamten Hochwasserschutz eines Stadtteils gefährden.