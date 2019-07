Bauen in Düsseldorf : Haus Lörick investiert in die Zukunft

Der Trägerverein baut ein architektonisch ansprechendes Parkhaus. Auch der angrenzende Saal wird saniert. Insgesamt werden sieben Millionen Euro investiert.

460 Bewohner fühlen sich im Haus Lörick am Grevenbroicher Weg wohl. 966 und damit mehr als doppelt so viele stehen auf der Warteliste. Diese Zahlen sprechen für die Qualität des Premiumhauses. Allerdings haben sich seit der Eröffnung 1969 die Gewohnheiten der Bewohner mit einem Altersdurchschnitt von heute 79,6 Jahren verändert. „Die Motorisierung hat stark zugenommen. Viele der Bewohner haben zwei Pkws“, erklären der Geschäftsführer des Vereins Haus Lörick Wohnstifte, Norbert Molitor, und der Vorstandsvorsitzende Helmut Rattenhuber. Sie wissen, dass zu einem Haus, das durch die Qualität seiner Räumlichkeiten, der Außenanlagen und des gut abgestimmten Kulturprogramms hoch im Kurs steht, auch ausreichend Parkmöglichkeiten gehören: „Es ist existenziell, zu den Wohnungen auch Parkflächen anzubieten.“ Für die Mitarbeiter ist das ebenfalls ein wichtiges Thema. „Die Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel ist nicht optimal“, sagt Molitor. So entstand der Entschluss, „ein ordentliches Parkhaus“ zu errichten.

Der Bauantrag wurde 2016/17 eingereicht, 2018 genehmigt, seit Ende Februar wird gebaut. „Kein ausschließliches Zweckparkhaus, sondern ein Parkhaus, das einen architektonischen Anspruch hat“, so Molitor. An das Haus 2 angedockt entsteht eine Großgarage für rund 190 Parkplätze (zurzeit sind es gut 110). Das eigentliche in einer Stahlbetonkonstruktion erstellte Parkhaus wird von Klinkern frei verkleidet. Sie garantieren natürliche Belüftung und sind architektonisch ein Hingucker. „Diese Klinker passen sich einigen Häusern hier in der Umgebung an und heben sich bewusst von den Wohnhochhäusern ab. Wir möchten Akzente setzen“, erklärt Molitor.