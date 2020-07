Stadtplanung in Düsseldorf : 2023 soll der Wohnturm am Seestern bezugsfertig sein

Lörick Die Projektentwickler legten jetzt den Grundstein für den 19 Stockwerke hohen Wohnturm. Bevor sie starten konnten, musste der Bebauungsplan geändert werden, der bis zuletzt keine Wohnbebauung zuließ.

Ein markanter Hingucker soll der 19 Stockwerke hohe Wohnturm werden, für den Projektentwickler Instone Real Estate jetzt den Grundstein gelegt hat. Am Niederkasseler Lohweg, in direkter Nachbarschaft zum Bürostandort am Seestern, sollen in den nächsten Monaten 221 Wohnungen auf einer Wohnfläche von rund 16.500 Quadratmetern gebaut werden. 20 Prozent werden Sozialwohnungen sein, 20 Prozent kommen preisgedämpft mit einer Kaltmiete von maximal 9,60 Euro pro Quadratmeter auf den Markt. Geplant sind außerdem 151 Tiefgaragen-Stellplätze, ein begrünter Quartiersplatz und eine Kita. Wichtig war für die Stadtplaner, dass bei der Entwicklung des Wohnareals der Charakter des Seesterns als verdichteter urbaner Stadtbereich erhalten bleibt. Anstelle des siebengeschossigen Bürohauses, das weichen musste, wird am Heerdter Lohweg ein Wohnturm mit 19 Etagen errichtet.