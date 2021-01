Verkehrsplanung in Düsseldorf : Virtueller Bürgerdialog zum zweiten Bauabschnitt der U81

Stockum/Lörick Die Teilnehmer der Veranstaltung wurden im Losverfahren ermittelt. Sie werden den möglichen Trassenverlauf für die neue Stadtbahnlinie, die über den Rhein führen wird, diskutieren.

An der Planung für den zweiten Bauabschnitt der neuen Stadtbahnlinie U81 sollen die Menschen vor Ort mitwirken. Insgesamt 71 Bürger aus Düsseldorf und der Umgebung nehmen deshalb am Wochenende 30. und 31. Januar an einem zweitägigen Intensivworkshop teil, der rein virtuell stattfindet, da die Covid19-Pandemie aktuell keine Vor-Ort-Veranstaltungen zulässt. “Die Teilnehmenden erhalten die Möglichkeit, sich durch Vorträge, virtuelle Ortsbesichtigungen und Online-Gruppenarbeit intensiv mit den räumlichen Bedingungen auseinanderzusetzen. Erste Ideen für Trassenverläufe des zweiten Bauabschnitts der U81 sollen in die Planung eingebracht werden“, sagt Verkehrsdezernentin Cornelia Zuschke.