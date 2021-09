Nahverkehr in Düsseldorf : Entscheidung für Tunnel oder Brücke für U81 dauert noch Jahre

Nahverkehr in Düsseldorf

Düsseldorf Der Stadtrat muss noch umfassende Vorplanungen beauftragen, die er für die wichtige Entscheidung benötigt. Viele Kriterien wie Umweltschutz und Wirtschaftlichkeit werden eine Rolle spielen. Jetzt wurde definiert, in welchem Jahr die Entscheidung fallen soll.

Die Ergebnisse wurden nun in einem Abschlussbericht festgehalten und bei einem öffentlichen Bürgerdialog in einem Live-Stream vorgestellt. Die Teilnehmer erhielt dabei die Möglichkeit, Fragen zum Verfahren zu stellen und zu erfahren, wie die Ergebnisse zustande kamen.

„Deshalb gibt es für uns keinen Favoriten“, sagt Verkehrsdezernent Jochen Kral. Zumal beide Varianten vor- und Nachteile haben. So wäre der Bau eines Tunnels mit rund 275 Millionen Euro teurer als die 215 Millionen teure Brücke. Auch Rad- und Fußverkehr ist in einem Tunnel nicht möglich. Dagegen wird es bei einer Brücke schwieriger, sie in Freiräume wie die Rheinaue zu integrieren.