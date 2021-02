Neue Stadtbahnlinie U81 in Düsseldorf : Theodor-Heuss-Brücke ist eine Option für die Rheinquerung der U81

Neue Stadtbahnlinie U81 in Düsseldorf

Düsseldorf Die Stadtbahn soll nach dem Willen der Verwaltung ab 2028 gebaut werden. Wo sie dann fährt, ob eine Brücke oder ein Tunnel über den Rhein führt, muss noch festgelegt werden.

In einer virtuellen Werkstatt haben 68 Bürger zwei Tage lang über die weitere Planung des zweiten Bauabschnittes der U81 diskutiert. Dabei ging es um die Streckenführung der neuen Stadtbahn zwischen Arena/Messe und den linksrheinischen Stadtteilen und wie die Querung des Rheins dabei erfolgen soll. „Für die teilnehmenden Menschen war es wichtig zu erfahren, dass auch für die Rheinquerung sowohl beide Varianten, also eine Tunnel- oder Brückenlösung, als auch nördliche und südliche Variante denkbar sind. Zur Tunnel-Variante läuft aktuell noch eine Machbarkeitsstudie“, teilt die Verwaltung mit.

„Ich habe nach dem Workshop mit vielen Teilnehmern gesprochen und der Wunsch ist eindeutig, die Bahn über die Theodor-Heuss-Brücke zu führen. Das Naturschutzgebiet am Rheinufer, von dem alle Düsseldorfer profitieren, würde dann nicht zerstört werden und gleichzeitig werden 10.000 Arbeitsplätze am Seestern gut angebunden“, sagt Horst Seidenberg, Vorsitzender des Löricker Bürgervereins.

Hochwasser in Düsseldorf

Hochwasser in Düsseldorf : Straßen überflutet, Tore geschlossen, Parkplätze gesperrt

Pegelstände steigen – Düsseldorf sperrt Parkplätze am Rheinufer

Erstes Hochwasser 2021 : Pegelstände steigen – Düsseldorf sperrt Parkplätze am Rheinufer

Stadt meldet Forderungen zur neuen Fleher Brücke an

Planungsausschuss Neuss : Stadt meldet Forderungen zur neuen Fleher Brücke an

Hochwasser in Düsseldorf

Hochwasser in Düsseldorf : Stromleitwand soll Yachthafen schützen

Verkehrsplanung in Düsseldorf

Verkehrsplanung in Düsseldorf : Virtueller Bürgerdialog zum zweiten Bauabschnitt der U81

Er wird, wie weitere Vertreter von Vereinen, Verbänden und Wirtschaftsunternehmen, am 20. und 21. März an einer weiteren virtuellen Werkstatt teilnehmen. Die Ergebnisse der Werkstätten werden aufbereitet und fließen in den weiteren Planungsdialog zum 2. Bauabschnitt der U81 ein. Auf der Homepage der Stadt werden die Ergebnisse unter www.duesseldorf/verkehrsmanagement veröffentlicht. Dort gibt es auch Möglichkeiten, Wünsche und Vorschläge anzumelden und es finden sich weitere Informationen zu den nächsten Schritten.