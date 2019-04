Düsseldorfer Bäder : „Das schönste Freibad in Nordrhein-Westfalen“

Im Strandbad Lörick gibt es jetzt wieder ein 50-Meter-Becken. Das Edelstahlbassin kam mit Verspätung, weil das Hochwasser 2018 den Umbau bremste.

Vollständig einsatzbereit für die neue Freibad-Saison war das Strandbad Lörick am gestrigen Montag noch nicht – Strandliegen mussten noch aufgestellt, das Netz des Volleyballfeldes aufgehängt und der Rasen gemäht werden. Am Rande der Liegezone stand auch noch ein Bagger verloren herum. Doch diese Arbeiten sind nur noch Feinheiten im Gegensatz zur großen Erneuerung, welche rechtzeitig fertig wurde und Oberbürgermeister Thomas Geisel gestern feierlich einweihen konnte. Nach anderthalb Jahren ohne verfügt das Strandbad, welches der Bädergesellschaft-Aufsichtsratsvorsitzende Peter Schwabe sogar als das „schönste Freibad Nordrhein-Westfalens“ bezeichnete, nun wieder über ein 50-Meter-Schwimmbecken mit acht Bahnen. Für OB Geisel ein wichtiges Zeichen angesichts der in diesem Jahr anstehenden Modernisierungsmaßnahmen der Düsseldorfer Bäderlandschaft. „Damit kommen wir auch bei steigenden Einwohnerzahlen der erhöhten Nachfrage nach Schwimmunterricht für Kinder und dem wachsenden Bedarf nach Freizeit- und Gesundheitssportangeboten in der Bevölkerung entgegen.“