Lörick: Spazierweg am Elfgenweg wird gesäubert

Spazierweg am Elfgenweg wird gesäubert

Lörick Die Anwohner des letzten Abschnitts vom Elfgenweg hatten sich über den Müll entlang des neu gebauten Spazierwegs beschwert. Nachdem es zunächst hieß, dass eine Recherche Zeit brauche, ist nun alles geklärt. "Zuständig für den Gehweg ist das Amt für Migration und Integration", teilte Stadtsprecher Volker Paulat mit. Denn nebenan liegt die Flüchtlingsunterkunft Oberlöricker Straße. Das Amt habe versichert, diesen Bereich regelmäßig zu säubern, zuletzt sei das am vergangenen Freitag geschehen.

"Das Umweltamt prüft, ob eventuell am Anfang und Ende des Weges Müllbehälter aufgestellt werden können", ergänzt Paulat. Die Ämter seien sensibilisiert. Wer den Müll ablädt, ist weiter unklar. Die Bewohner des Flüchtlingsheims stehen nicht in Verdacht, die Unterkunft verfügt über ausreichend Müll-Container. Die Löricker waren den Anblick von Plastiksäcken und ausrangierten Möbeln leid. Schließlich liegt der Weg, der den Elfgenweg mit der Oberlöricker Straße verbindet, in einer Grünzone.