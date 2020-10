Sport in Düsseldorf : Rugby-Spielerinnen suchen Verstärkung

Düsseldorf Das körperlich harte Mannschaftsspiel ist geprägt von Respekt, Fairness und Freundschaft. Die Düsseldorf Dragonettes, das Frauen-Team der Rugby-Abteilung des TuS 95, trainiert trotz Corona mit Begeisterung weiter.

Bei „Frauensport“ denkt man an rhythmische Sportgymnastik, Aerobic oder Synchronschwimmen. Das sind natürlich überholte Klischees, auch Fußball, Turnen oder Leichtathletik stehen in der Gunst von Frauen weit oben. Aber Rugby? Dieser Sport, bei dem schwergewichtige Menschen in der Absicht einen unrunden Ball in einer bestimmten Zone des Spielfeldes abzulegen, ungeschützt und scheinbar ohne Regeln aufeinanderprallen, soll etwas für Frauen sein?

„Wenn man die körperlichen Voraussetzungen mitbringt, kann man bei dreimal Training pro Woche in sechs Wochen eine passable Rugbyspielerin werden“, sagt Dragonettes-Trainer David Whitley. Diese Einspielphase hat Hanna Roeloffs bereits hinter sich gebracht. Seit 13 Jahren spielt sie Rugby, dreieinhalb Jahre davon in Düsseldorf. „Ich war in Kiel, Bamberg, in Singapur und Genf. Überall habe ich über den Sport, über Rugby sehr schnell Anschluss gefunden. Überall auf der Welt spielen coole Leute, alles ist sehr familiär und freundschaftlich.“ Was die Dragonettes aber frustriert, sind die dauernden Spielabsagen wegen der Corona-Pandemie. Ihr letztes Match spielten sie im November vergangenen Jahres. Schon das Heimturnier der Dragonettes auf der Platzanlage des TuS 95 am Seestern (Oberlöricker Straße 7) der deutschen 7er FrauenLiga West Ende März wurde abgesagt. „Man trainiert und weiß nicht wofür“, ärgert sich Roeloffs. „Aber es macht immer richtig viel Spaß, mit den Mädels zu trainieren. Es ist wie eine zweite Familie.“ Die Begeisterung für den harten Mannschaftssport werden jetzt auch vier weitere Frauen näher kennen lernen. „Wir haben vor zwei Wochen ein öffentliches Probetraining gemacht. Gekommen sind zehn Frauen, von denen vier jetzt regelmäßig montags und mittwochs um 19 Uhr zum Training kommen“, sagt Whitley. „Das ist eine sehr gute Quote und hilft uns beim Neuaufbau.“ Beim Rugby werden große Frauen genauso gebraucht wie kleine. Wichtig ist nur, dass perfekt manikürte Fingernägel nicht die oberste Priorität besitzen.