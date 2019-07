Radwegenetz Düsseldorf : Radweg an der Böhlerstraße soll fortgesetzt werden

Am Ende des Radweges an der Böhlerstraße kommt es immer wieder zu gefährlichen Situationen. Foto: RP/Anke Kronemeyer

Lörick Es bewegt sich offenbar etwas: Nachdem unsere Redaktion über den Meerbuscher Radweg berichtet hatte, der am Areal Böhler auf Düsseldorfer Seite auf einer gefährlichen Kreuzung endet, hat sich jetzt die Fachgruppe Radverkehr in Düsseldorf des Themas angenommen.

Das Problem: Wer den von Meerbusch für 650.000 Euro neu gebauten Weg nach Düsseldorf benutzt, steht plötzlich mitten auf der viel befahrenen Kreuzung Hansaallee/ Böhlerstraße. Es gibt keine Verlängerung des Radwegs auf Düsseldorfer Seite. Die wird seit längerem eingeklagt. Aber Planer und Politiker zögern, weil sie wissen, dass dort bald weitere Baustellen entstehen – fürs Wohngebiet, für die U81. Die linksrheinische Bezirksvertretung hat in ihrer Sitzung vor der Sommerpause einen Antrag in die Fachgruppe Radverkehr weitergeleitet, das Projekt auf die Prioritätenliste aufzunehmen. Man habe sich mit dem Thema befasst und darum gebeten, nach Lösungen zu suchen, so die Verwaltung. Ein Termin könne aber nicht genannt werden. Stadtsprecher Volker Paulat auf Anfrage unserer Redaktion: „Die Mitarbeiter des Amtes für Verkehrsmanagement behalten das Thema im Blick und werden mögliche Lösungsansätze in einer der nächsten Fachgruppen-Sitzungen diskutieren.“