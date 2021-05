Planung für Stadtbahn in Düsseldorf : Das sind die Kriterien für die optimale U81-Trasse

Planung für Stadtbahn in Düsseldorf

Düsseldorf Die Politik legt fest, wie die bestmögliche Strecke für die neue Stadtbahnlinie U81 ermittelt werden kann. Diese soll von der Arena aus über den Rhein nach Lörick führen.

Beim aktuellen Workshop ging es nun darum, Kriterien festzulegen, mit denen die verschiedenen Trassen bewertet werden. Diese umfassen sowohl Brücken- als auch Tunnellösungen für die Rheinquerung. Zudem gehören Trassen mit südlichem Verlauf über den Seestern genauso in die engere Auswahl wie weiter nördliche Vorschläge über Meerbusch-Büderich. Gemeinsam ist allen Trassen, dass sie von der Arena über Lörick führen und am Handweiser in Heerdt enden.