„Pawlooza“ in Düsseldorf Ein Festival für Hunde und ihre Begleiter

Auf dem Festival-Gelände wird den Besuchern dann einiges an Programm rund um den Hund geboten. So wird es Experten-Vorträge zu Themen rund um den Hund geben, beispielsweise wird eine Tierärztin darüber sprechen, wie die Tiere gut auf den Arztbesuch vorbereitet werden können. Bei einem weiteren Vortrag geben Hundetrainer Tipps zum Thema „Mit Hunden sprechen und räumliche Grenzen ziehen“. Zudem wird es reichlich Raum für die Hunde geben, um sich auszutoben: die Veranstalter kündigen eine Freilauffläche an, außerdem zwei Pools, in denen die Tiere schwimmen können.