Kommen und Gehen : Neues Restaurant für Lörick geplant

Marcel Brosen will das Restaurant in Lörick zunähst einmal in der Woche öffnen. Bisher hat er die Location eigentlich nur für Events vermietet. . Foto: Birgit Wanninger

Lörick Marcel Brosen will zunähst einmal in der Woche am Niederkasseler Deich öffnen.

Als Marcel Brosen hörte, dass Peter Nöthel sein Restaurant in Lörick schließt, machte er sich Gedanken. „Es kann doch nicht sein, dass es in Lörick kein Lokal mehr gibt“, sagt der gelernte Koch und Caterer. Zugegeben, an der Hansaallee gibt es noch Restaurants, aber die sind weit weg von Alt-Lörick. Deshalb will der 34-Jährige jetzt seine Location, die eigentlich nur für private Feiern und Firmen-Events geöffnet ist, ein wenig umwidmen. Und zunächst einmal die Woche aus dem Haus am Niederkasseler Deich 297 ein Restaurant machen, wo alle hinkommen – auch nur auf ein Glas Bier oder eine Tasse Kaffee. Start soll am Mittwoch, 3. April, sein.

Auf die Idee kam er im Gespräch mit Löricks Schützenchef Thomas Hummelsbeck. Denn die Schützen kommen montags ins Clubhaus in der ersten Etage des Hauses. Die Einrichtung ist rustikal-elegant in einem lichtdurchfluteten Raum. Der Blick geht auf der einen Seite Richtung Lörick, auf der anderen Seite der großen Fensterfront direkt auf den Hafen mit seinen Booten und den Rhein sowie auf die Arena. Seit 1. Januar 2018 führt Brosen, der bei Caterer Georg Broich seine Ausbildung absolvierte, die Location. Jetzt will er erst einmal mit einer kleinen Karte anfangen. „Denn ich weiß ja noch nicht, wie groß die Resonanz sein wird“, sagt er. Mittwochs will er von 18 bis 23 Uhr die Pforten öffnen. „Willkommen ist jeder“, sagt er, auch Kinder und Hunde.

Verschiedene Flammkuchen und Currywurst mit Pommes sollen auf der Karte stehen. „Die Pommes sind selbst gemacht, die Kartoffeln kommen vom Bauer Schneider aus Meerbusch“, sagt Brosen. Auch Salate soll es geben, das müsste seines Erachtens für den Anfang reichen. Außerdem lässt sich der Gastronom auf ein Experiment ein. Eine Empfehlung von Schützenchef Hummelsbeck: Rettich-Salat mit Leberwurst. „Ich kenn’ das zwar nicht, obwohl ich aus Düsseldorf beziehungsweise Meerbusch komme“, sagt er und vermutet, dass es sich um eine Löricker Spezialität handelt. Er will es jedenfalls ausprobieren.