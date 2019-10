Düsseldorf Lörick : Zwei neue Wohntürme für den Seestern

Am Niederkasseler Lohweg 20 entstehen 221 Wohnungen, am Niederkasseler Lohweg 16 könnten 120 weitere folgen.

Aktuell trifft es den seit etlichen Jahren leer stehenden siebengeschossigen Bürokomplex am Heerdter Lohweg 20. Im Oktober beginnen die Abbrucharbeiten. Damit wird Platz geschaffen für einen 59 Meter hohen Wohnturm, angrenzend an den Niederkasseler Lohweg, und weitere Wohngebäude mit acht, sechs und fünf Geschossen. Sie verteilen sich auf drei langgezogene Bauteile, in der Mitte ist ein „Quartiersplatz“ vorgesehen. Insgesamt sind auf der 8150 Quadratmeter großen Grundstücksfläche 221 Wohnungen geplant – sowohl öffentlich geförderte als auch preisgedämpfte und freifinanzierte Einheiten. 151 Stellplätze werden in einer Tiefgarage eingerichtet.