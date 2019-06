Düsseldorf Lörick/Oberkassel : Gospelchor gibt Sommerkonzert

Lörick/Oberkassel „Coloured Voices“ singt ein letztes Mal in der Philippuskirche.

Bevor die Tür der evangelischen Philippuskirche, Hansaallee 300, endgültig ins Schloss fällt, gibt der Gospelchor „Coloured Voices“ dort noch einmal ein Konzert. So mischt sich in die Freude über die Musik aus Musicals wie „West Side Story“, „Hair“ und „Der König der Löwen“ sowie aus Filmen wie „A Star is born“ oder „James Bond“ diesmal etwas Wehmut. Denn in der Löricker Philippuskirche war der Gospelchor 2011 von Gemeindemitgliedern gegründet worden. Die Anregung dazu kam von Pfarrer Michael Rischer. Er hatte Andreas Spira, Mitglied des Kirchenmusik-Ausschusses, gefragt, was man tun könne, um junge Menschen in der Kirche zu halten. Spira griff den Gedanken auf und fand in der Gemeinde 25 Interessierte im Alter von 16 bis 50 Jahren, vornehmlich Frauen. Die Leitung übernahm Felicia Friedrich, die bis heute den Chor führt.