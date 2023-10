Klimakita-Preis für das Kinderforum in Lörick „Wir schau‘n nicht zu, wir machen was“

Bei der Auszeichnungsfeier in Lörick veranschaulichten die Kinder ihre Aktivitäten. Sie demonstrierten den Besuchern, wie sie kleine Kompostgläser selber herstellen können, zeigten eifrig, wie ein Wurmhaus aussieht und erklärten, wie sie Honig schleudern oder Saft pressen. Zu sehen war auch der eigene Garten und Fotos, wie die Kinder Dinge selber reparieren, gemeinsam kochen, mit Müll basteln oder auch Knöterich im Naturerfahrungsraum zurückschneiden. Und auch ein eigenes Lied hat das Kifo. „Wir schau‘n nicht zu, wir machen was“, heißt es im Refrain und drückt am besten aus, was die Kita auszeichnet. „Ihr habt verstanden, dass wir das Klima schützen müssen, um heute und in Zukunft gut in unserer Umwelt leben zu können“, lobte Ulf C. Reichardt, Vorsitzender der Geschäftsführung von „NRW.Energy4Climate“.