Lörick: Investor steht zum Lörick-Karree

Lörick Die Realisierung des neuen Einkaufszentrums an der Wickrather Straße zieht sich hin. Der Löricker Bürgerverein wollte nun über den Stand der Planung informiert werden und hatte die Projektleiterin Katrin Grumme eingeladen.

Mit Erleichterung nahmen die Mitglieder und ihre Gäste den Vortrag von Katrin Grumme zur Kenntnis, wonach der Investor noch am Ball ist und auch bleibe. Denn: "Es ist nichts verkauft worden, alles wird weiterentwickelt", erklärte sie. "Die eingegangenen Stellungnahmen der öffentlichen Träger werden derzeit ausgewertet und das kostet Zeit", so Katrin Grumme. Denn eventuelle Anpassungen müssten vorgenommen werden.

Die Verwaltung informierte inzwischen die linksrheinischen Bezirksvertreter über den Planungsstand fürs "Lörick-Karree". Schriftlich teilte sie mit, dass nach der Beteiligung der Öffentlichkeit Ende 2016 die Planung weiter geführt worden sei. Das habe dazu geführt, dass im Gegensatz zu sonstigen Planverfahren eine vertiefte architektonische Durcharbeitung bezüglich Material, Struktur und Farbgebung zwingend gewesen sei. Eine weitere Ankündigung wird bei den Lörickern für Erleichterung sorgen. Denn Stadtplanungsamt und Investor haben die Gespräche für einen städtebaulichen Vertrag aufgenommen. Außerdem wird die Offenlegung des Bebauungsplans für die zweite Jahreshälfte 2018 vorbereitet. Und: Der Investor hat sich mit dem Verein "Miteinander Wohnen in Verantwortung" geeinigt. Demnach wird den Mitgliedern Wohnraum im künftigen "Lörick-Karree" eingeräumt.

Das bisherige Planungs-Konzept sieht vor, das neue Einkaufszentrum in zwei Bauabschnitten zu realisieren - bei laufendem Geschäftsbetrieb der vorhandenen Mieter. Zuerst soll das leerstehende Gebäude des ehemaligen Supermarktes abgebrochen und durch einen zweistöckigen Neubau (Haus Nord) ersetzt werden. Sobald er fertig ist, ziehen die Bestandsmieter des Karrees mit ihren Geschäften dort ein. Eine Tagesgastronomie ist ebenfalls vorgesehen. Ist das geschehen, werden die restlichen Altbauten abgebrochen und "Haus Süd" wird mit Supermarkt, Kleingewerbe und Dienstleistungen errichtet. In den Obergeschossen sind 26 barrierefreie Wohnungen geplant. "Anders als vorgesehen, wird dieses Haus viergeschossig werden, weil so eine Wohnung mehr entstehen kann", hatte Katrin Grumme bei der Vorstellung des Konzepts erklärt.