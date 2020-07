Stadtteil-Kolumne in Düsseldorf : Wie läuft es denn so mit den neuen Nachbarn?

Vor drei Jahren eröffnete das Flüchtlingsheim in Lörick. Knapp 400 Menschen leben derzeit in den Häusern. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Vor drei Jahren wurde die Flüchtlingsunterkunft auf dem 15.500 Quadratmeter großen städtischen Grundstück an der Oberlöricker Straße eröffnet. Anfängliche Bedenken von Anwohnern waren weitgehend unbegründet – es passierte: gar nichts!

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Hans Onkelbach

Dies ist ein Erfahrungsbericht. Geschildert werden also persönliche Eindrücke, aus erster Hand, sozusagen. Außerdem aus erster Reihe, denn der Blick aus dem Dachgeschoss des Hauses fällt auf diese Gebäude, die 2017 dort in Holzbauweise errichtet wurden. Für mehr als 15 Millionen Euro, was damals schon für erste Irritationen sorgte. Was aber andererseits jede Kritik an Containeroptik erst gar nicht aufkommen ließ. Man baue nachhaltig, hieß es, und bemühe sich um eine gefällige Optik. Entweder würden die Objekte nach Ende der derzeitigen Nutzung wieder demontiert und woanders neu verwendet (was die gut durchdachte modulare Bauweise zulässt), oder man überlege andere Verwendungen. Sogar als Studentenwohnheime kämen sie in Betracht, war zu hören. Was ebenfalls die eine oder andere Augenbraue hochgehen ließ.

Es gab also Bedenken, Ängste, Vorurteile. Bei Bürgerversammlungen versuchte man, Druck vom Kessel zu nehmen. Die Flüchtlingsbeauftragte Miriam Koch kam mehrmals vorbei und beantwortete Fragen. Nicht alle Bedenken konnte und wollte sie zerstreuen – beispielsweise der Hinweis, durch die neue Nachbarschaft sei doch sicher mit einem Absinken der Immobilienwerte in dieser begehrten Wohnlage zu rechnen. Das machte nicht nur Koch vorübergehend sprachlos. Und das Geraune mancher über marodierende Gruppen junger Männer ignorierte sie, gab allerdings den Hinweis, dass an den bereits bestehenden Unterkünften kein Anstieg der Kriminalität zu beobachten sei.

Und nun, drei Jahre später? Was ist passiert? Und: Was ist nicht passiert? Geschehen ist vor allem – gar nichts. Einige Wochen nach der Eröffnung kamen die ersten Fragen wie „Wann ziehen die Leute eigentlich ein?“ Einfache Antwort: Sie waren längst da, aber kaum einer hatte es bemerkt. Und das blieb der beherrschende Eindruck: Man merkt kaum etwas von den Menschen, die dort leben. Bei der Kirmes 2019 spazierten einige staunend über den kleinen Rummelplatz, manchmal trifft man die Familien, wenn sie zum Picknick an den Rhein ziehen. In den Häusern – auf dem 15.500 Quadratmeter großen städtischen Grundstück waren sechs Wohn- und ein Verwaltungsgebäude errichtet worden – leben Familien mit Kindern und Alleinstehende, bei schönem Wetter nutzen sie die grüne Fläche rundherum – Kinder toben herum, Erwachsene sitzen beisammen, plaudern.

Es hat auch keine Unfälle auf der viel befahrenen Oberlöricker Straße gegeben, obwohl – wie erwartet – nicht immer der auf der anderen Straßenseite liegende Gehweg benutzt wird, sondern viele einen im Lauf der Zeit entstandenen Trampelpfad zur nächsten Bushaltestelle („Freibad Lörick“) nutzen.

Derzeit leben in den Häusern knapp 400 Menschen, die größte Gruppe (insgesamt 85) sind Syrer. Weit über die Hälfte gehört zu einer Familie, danach folgen die Gruppen der allein lebenden Frauen und Männer. Rund drei Dutzend Nationen sind vertreten, darunter Libanesen, mehrere Menschen aus schwarzafrikanischen Staaten, aus der Türkei, Irak, Afghanistan. Dass es keinerlei Probleme gegeben hat, bestätigt auch Thomas Hummelsbeck, Chef der Löricker Schützen – und sieht sich in seiner damaligen Einschätzung bestätigt.