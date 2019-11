Naturräume in Düsseldorf : Ein Brachgelände wird zum Naturspielplatz

Lörick Bevor Kinder den natürlichen Spielraum nutzen können, müssen Gebüsche zurückgeschnitten werden.

Gestern wurden an der Oberlöricker Straße auf einer Fläche von 2300 Quadratmetern Brombeerbüsche und wilde Baumsämlinge gerodet. Sie hatten das Areal überwuchert, das auf Initiative des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND) in den nächsten Monaten zu einem Naturerfahrungsraum entwickelt werden soll. Kinder und Jugendliche sollen dort unter ehrenamtlicher Anleitung spielerisch an das Thema "Natur in der Stadt" herangeführt werden. Einzelne Sträucher und Strauchgruppen bleiben aber stehen, da sie zur abwechslungsreichen Gliederung des Geländes beitragen und Nistmöglichkeiten bieten.