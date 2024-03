Düsseldorfer Bürgerverein feiert Jubiläum Sieben Jahrzehnte Einsatz für Lörick

Heute zählt der Verein knapp 400 Mitglieder. Vor zwei Jahren übernahm Kai Seibel den Vorsitz. „Unsere größte Herausforderung ist es, jüngere Menschen mit neuen Ideen dazu zu bewegen, bei uns Mitglied zu werden“, sagt er. Aktuell ist das gute Miteinander mit dem Flüchtlingsheim ein zentraler Punkt für den Verein. Und auch ein Brückenthema steht wieder an. So nahmen Mitglieder gerade am Informationsworkshop zur Rheinquerung der Stadtbahn U81 teil. „Unsere Möglichkeiten sind begrenzt, aber wir versuchen, so viel wie möglich zu erwirken“, so Seibel. Auch die Bebauungspläne für die Oberlöricker Straße werden kritisch beobachtet.