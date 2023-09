Denkmalschutz in Düsseldorf Löricker kämpfen für die alte Schule

Wenn man die alte Volksschule an der Hubert-Hermes-Straße (früher: Gärtnerstraße) betritt, kann man sich gut vorstellen, wie vor mehr als hundert Jahren die Schüler in ihre Klassenräume strömten. Auch die Räume mit den hohen Decken sind immer noch als ehemalige Klassenräume erkennbar. Heute werden sie von Künstlern wie Dieter Ochs, Gisela Happe, Rose-Marie Nöcker und Robert Reschkowski als Ateliers genutzt. An den Wänden im Flur hängen Gemälde und im Hof stehen Stahlarbeiten des Bildhauers und Malers Wilfrid Polke, der ebenfalls hier sein Atelier hatte.