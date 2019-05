Stadtteil-Check Lörick : Wohnen mit Blick ins Grüne

Hans-Werner Tups ist in Lörick geboren. Er sieht sich aber nicht als klassischen Altbürger an, denn der müsste aus der Landwirtschaft kommen. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Lörick In Lörick ist die Welt noch weitgehend in Ordnung. Probleme gibt es wenig. Was fehlt, sind Einkaufsmöglichkeiten, die vor allem Neuzugezogene, aber auch Alteingesessene vermissen.

Von Monika Götz

Hans-Werner Tups, Jahrgang 1958, liebt seinen Geburtsort Lörick. Dort hat er hier seine Schul- und Studienzeit verbracht, lebte zwischendurch in anderen Stadtteilen, ist aber seit 2001 wieder in Lörick. Trotzdem sieht er sich nicht als „klassischen Altbürger“ an. Ein klassischer Löricker müsste nach seiner Meinung Landwirtschaft oder eine Schuhmacherwerkstatt betreiben. Aber das gibt’s nicht mehr, auch der Tante-Emma-Laden mit angeschlossener Bäckerei gehört der Vergangenheit an. Als Löricker belastet ihn das nicht: „Die Welten wachsen zusammen. Das ist ein allgemeines Phänomen, der Lauf der Zeit.“

Er lebt hier sehr gern: „Die Wohnlage ist top. Mir gefällt die Art der niedrigen Bebauung, die noch vorhandenen Grünflächen zwischen den Häusern, der hohe Freizeitwert vor allem durch die Nähe des Rheins. Mir wird immer mehr bewusst, wie attraktiv die Umgebung ist.“ Menschen, die neu zuziehen, wüssten häufig gar nicht, „in welche Perle sie da hineingeraten sind“. Auch heute kennt Tups die meisten der Bürger, ist über den Dorfklatsch informiert. Aber das Publikum habe sich verändert: „Als ich in die Schule ging, waren die Felder voll mit Menschen, die dort gearbeitet haben. „Ich habe sie alle gegrüßt.“

Seit wann er genau der St. Sebastianus Schützenbruderschaft angehört, weiß er nicht. Aber ein Foto zeigt ihn als Vierjährigen beim Umzug: „Auch mein Vater und mein Urgroßvater waren Schützen.“ Obwohl sich Hans-Werner Tups trotz Mitgliedschaft eine Auszeit vom Schützenwesen gönnt, ist er an der Gestaltung der Ausstellung zum 150-Jährigen im Haus Lörick beteiligt. Privat schwärmt er vor allem für seine fünfjährige Enkelin: „Sie ist der Knaller.“ Und überhaupt: „Ich kann mir nicht vorstellen, nicht in Lörick zu leben.“

Petra Speck ist von Heerdt nach Lörick gezogen. Sie liebt die Auenlandschaft und schätzt die Ruhe, wünscht sich aber bessere Einkaufsmöglichkeiten. Foto: Anne Orthen (ort)

So richtig wohl hat sich Petra Speck in Heerdt nicht mehr gefühlt. „Meine Wohnung war nicht so toll und die Verkehrsentwicklung in Heerdt ist auch nicht schön“, sagt sie. Da traf es sich perfekt, dass der Arbeitgeber ihres Lebensgefährten Frank Otremba an der Wickrather Straße Wohnungen vermietet. „Wir haben etwas Ruhiges gesucht und gefunden. Der Ausblick ins Grüne und auf den Spielplatz hat natürlich, bei der Entscheidung hierherzuziehen, geholfen“, erzählt sie.