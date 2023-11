Planen und Bauen in Düsseldorf Die letzte Freifläche im Linksrheinischen

Diese sind im Osten die Ackerfläche – aufgeteilt in ein Baufeld am Grevenbroicher Weg und eines an der Oberlöricker Straße – in der Mitte der zentral gelegene Bereich der Geflüchtetenunterkunft und im Westen der Bereich beiderseits der Löricker Straße. Es ist eine neue Kindertagesstätte zu integrieren. Konzeptabhängig ist eine Quartiersmitte mit modernem Dorfplatz zu planen.