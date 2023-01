Startschuss für Quartiersprojekt #mitwirken4 In Lörick soll bald mehr los sein

Was ist los in Lörick? Vielen Lörickern offensichtlich nicht genug, denn bei der Kick-off-Veranstaltung des Nachbarschaftsprojektes „#mitwirken4“ war der Gemeindesaal der Philippus-Kirche an der Hansaallee gut besucht. Das Quartiersprojekt der Diakonie will die Menschen im linksrheinischen Düsseldorf und besonders in dem vom Gegensatz von ländlicher Idylle und vielen Bürohochhäusern geprägten Stadtteils dabei unterstützen, neue Kontakte zu knüpfen und gemeinsam aktiv zu werden, um die Lebensqualität im Viertel zu verbessern.