Mehr als 1000 Besucher in Düsseldorf Hunde planschen zum Saisonende im Strandbad Lörick

Mit einem Platsch landete Sammy im kühlen Nass. Der fünfjährige Labrador-Mix zog unbeirrt von dem Getümmel um ihn herum und angefeuert von Herrchen Patrick (15) seine Bahn. Am Wochenende war das Springen vom Beckenrand für die Vierbeiner wieder ausdrücklich erlaubt: Im Strandbad Lörick stand das Hundeschwimmen an. Seit 2017 lädt die Bädergesellschaft Düsseldorf gemeinsam mit Hundetrainer Dirk Lenzen zum Ende der Freibadsaison Besucher dazu ein, ihre Tiere mitzubringen. Das Angebot nahmen am Samstag mehr als 1000 Menschen mit ihren Hunden an.