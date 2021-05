Licht in Düsseldorf : CDU will mehr Beleuchtung für Lörick

Düsseldorf Verschiedene Straßen hatte die Politik benannt, die im Stadtteil besser beleuchtet werden könnten. Unter anderem die Einmündung Hubert-Hermes-Straße/Oberlöricker Straße. Weil dort Gaslaternen stehen, wartet die Verwaltung auf eine Gesamtplanung.

(nika) Mehr Licht für Lörick hat sich die CDU in der letzten Sitzung der Bezirksvertretung gewünscht. Konkret hatte die Fraktion eine Verbesserung der Beleuchtung an der Kreuzung Hubert-Hermes-Straße/Oberlöricker Straße, am Verbindungsweg zwischen der Oberlöricker Straße und dem Elfgenweg sowie am Fritz-Milster-Weg vorgeschlagen. Die Einmündung an der Kreuzung Hubert-Hermes-Straße/Oberlöricker Straße sei bereits 2020 mit Licht ergänzt worden, sagt die Verwaltung, an der Hubert-Hermes-Straße selbst stehen Gaslaternen, die seit September vergangenen Jahres unter Denkmalschutz stehen. Derzeit wird quartiersweise eine Detailplanung unter Berücksichtigung der verschiedenen rechtlichen Belange erarbeitet und in enger Abstimmung mit der Unteren Denkmalbehörde über den Umgang mit den Gasleuchten entschieden. Aus diesem Grund kann über eine Veränderung an der Beleuchtungssituation an der Hubert-Hermes-Straße bezüglich Ergänzung oder Erweiterung noch keine Aussage getroffen werden.