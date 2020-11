Kirche in Düsseldorf : Pfarrerin Inga Bödeker verlässt Düsseldorf

Lierenfeld/Eller Die 57-Jährige wechselt zum evangelischen Kirchenkreis Moers. Dort übernimmt sie eine Stelle als Gemeindepfarrerin in der Emmaus-Kirchengemeinde in Rheinhausen. Für Bödeker war es nun Zeit für eine neue Herausforderung.

Sie gründete den Lukastisch, die Lebensmittelaugabe der Lukaskirche. Sie machte interkulturelle Stadtrundgänge durch Lierenfeld gemeinsam mit dem Polizisten Dirk Sauerborn. Und sie setzte sich für die Nachbarn ein, als die Sparkassen-Filiale in Lierenfeld schloss. 24 Jahre war Inga Bödeker die Gemeindepfarrerin in der evangelischen Lukas-Kirchengemeinde in Lierenfeld, weitere sechs Jahre in der Evangelischen Kirchengemeinde Eller und zwei Jahre in der aus beiden Gemeinden fusionierten Mirjam-Kirchengemeinde. Jetzt verabschiedet sich die Pfarrerin von Düsseldorf und wechselt zum evangelischen Kirchenkreis Moers. Dort übernimmt die 57-Jährige eine Stelle als Gemeindepfarrerin in der Emmaus-Kirchengemeinde in Rheinhausen. Für Bödeker ist es eine neue Herausforderung, „wenn nicht jetzt, wann dann?“, sagt sie. Ihre Tochter habe gerade das Abitur gemacht, jetzt sei der richtige Zeitpunkt.