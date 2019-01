Baupläne: Viele Fragen zur Königsberger Straße

Lierenfeld Die Themen Parken, Müll und Verkehr beschäftigen die Anwohner des Geländes.

Türen gibt es viele auf dem Gelände der Dieter-Forte-Gesamtschule, die meisten davon verschlossen. So war es für die Besucher der städtischen Informationsveranstaltung dann auch erstmal gar nicht so einfach, die Aula zu finden. Vielleicht sind auch deshalb einige Stühle leer geblieben, obwohl es im Vorfeld aus der Nachbarschaft des früheren Röhrenlager-Areals Hoberg & Driesch viel Kritik an den Bauplänen gab. „Schulaulen haben wir aber auch in unserem Stadtteil“, sagte eine Besucherin, die vermutete, dass der Weg bis in den Süden Ellers für einige Lierenfelder zu weit gewesen ist. Weil der Andrang zuletzt aber so groß gewesen ist bei einem Infoabend der CDU, suchte die Stadt einen Ort, an dem es ausreichend Platz gibt, „wenn nicht alle reindürfen, ist es keine Öffentlichkeitsbeteiligung“, meinte Ilka Schiller vom Stadtplanungsamt. Sie gab einen groben Überblick über das Projekt und das weitere Verfahren, bevor die Besucher Fragen stellen und Anregungen geben konnten.