Düsseldorf-Lierenfeld Wie der blaue Elefant den Weltkindertag feiert

Ballons hängen an der Tür des „Hauses für Kinder Blauer Elefant“. Im Garten ist eine Hüpfburg und ein Zirkuszelt aufgebaut. Kinder sitzen an den Tischen oder laufen durch den Garten. Das „Haus für Kinder“ feierte am Samstag den Weltkindertag mit einem Gartenfest. Das Fest gibt es seit 22 Jahren und unterstützt die Früherziehung von Kindern aus dem Stadtteil, erklärt Geschäftsführerin Bettina Erlbruch. Den Kindern wird ein breites Programm geboten: sie können im Garten Malen, Basteln, Spielen und an einem Zirkus teilnehmen. „In einem Stadtteil, wo es nicht viele Feste gibt, bieten wir für alle Kinder und Eltern ein kostenloses Programm an”, erklärt die Geschäftsführerin. „Wir versuchen, so früh wie möglich die Eltern bei der Erziehung zu unterstützen, indem wir Feste veranstalten, Kurse anbieten und eine Kinderkleiderkammer leiten”, sagt Erlbruch. Die Kinder können bei Back- und Kochkursen und Selbstbehauptungstrainings mitmachen. In der Kinderkleiderkammer können Eltern günstig Kleider für ihre Kinder kaufen. Die Kammer sei, so Erlbruch, sehr nötig.