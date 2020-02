Banken in Düsseldorf : Sparkasse stellt Geldautomaten auf

Lierenfeld In Lierenfeld gibt es ab dieser Woche einen provisorischen Automaten.

Nach der großen Kritik von Politik und Kunden wird die Stadtsparkasse Düsseldorf nun einen provisorischen Geldautomaten in Lierenfeld aufstellen. An der Reisholzer Straße in Höhe der alten Filiale wird es voraussichtlich ab dem 19. Februar einen Container geben, ähnlich wie das Geldinstitut ihn auf der Rheinkirmes aufbaut. Die Filiale an der Reisholzer Straße ist einer von 14 Standorten in Düsseldorf, der Ende vergangenen Jahres geschlossen wurde. Zuerst waren es vor allem die Senioren im Stadtteil, die auf die Barrikaden gegangen sind, weil nicht mal der Sparkassenbus Halt macht in Lierenfeld. Dann waren so ziemlich alle Sparkassen-Kunden betroffen, denn anders als angekündigt konnte das Geldinstitut nicht mal das Geldabheben am Automaten sicherstellen.