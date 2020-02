Kommentar in Düsseldorf : Das ist mehr als dürftig

Meinung Lierenfeld ⇥nicole.kampe⇥@rheinische-post.de

Schnell noch die Rechnung bezahlen, ganz gemütlich vom Sofa aus oder eine Überweisung mit dem Smartphone tätigen, obwohl man auf der anderen Seite der Welt ist: Das ist bequem und spart Zeit. Natürlich hat die Sparkasse recht, wenn sie sagt, dass immer weniger Kunden den Service in der Filiale nutzen. 2018 waren schon 56 Prozent der Girokonten Online-Konten, bis 2025 sollen es 75 Prozent sein. Aber das ein so großes Geldinstitut, dass mit vielen Zahlen und Fakten die Schließungen rechtfertigt, es nicht schafft, die Automaten in einem Stadtteil zu erhalten, ist mehr als dürftig. Über ein Jahr hatte die Sparkasse Zeit, sich um den Standort in Lierenfeld zu bemühen. So kann man nicht mit Kunden umgehen.