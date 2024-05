Schützenfest in Düsseldorf In Lierenfeld ist der Schützenchef auch König

Das macht auch der Protektor des St. Sebastianus Schützenvereins Lierenfeld Wilhelm Graf von Spee. Die von Spees sind seit Gründung des Vereins die Protektoren. Wie und warum das passierte, weiß man nicht mehr so genau. „Ich wüsste nicht, das wir damals echte Verbindungen nach Lierenfeld gehabt haben. Vielleicht war mein Urgroßonkel der einzige Adlige, den sie gefunden haben, der bereit war, die Aufgabe zu übernehmen“, meinte von Spee augenzwinkernd. „Seitdem sind wir als Schirmherren immer dabei.“ Auch beim Schützenfest. „Ich versuche immer beim Schützenfest da zu sein“, erklärt der Protektor, der zugibt eher BAP als Bläck Fööss-Fan zu sein. „Aber das ist nicht der einzige Kontakt, den ich mit den Schützen habe. Ich telefoniere regelmäßig mit Wolfgang Limpd. Und wenn Not am Mann ist, gibt es auch weitere Gespräche.“ Aber es sei noch nie Not am Mann gewesen. „Limpd hat alles gut im Griff“, lobt Graf Spee.