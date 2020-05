Kommen und Gehen in Düsseldorf : In Lierenfeld gibt es jetzt wieder französische Leckereien

In Lierenfeld gibt es jetzt wieder französische Leckereien

Kommen und Gehen in Düsseldorf

Guillaume und Lucille Barré verkaufen immer sonntags selbst gemachte Tartes und Eclairs in Lierenfeld. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Lierenfeld Lucille und Guillaume Barré haben das kleine Café von der Käsekuchen-Queen an der Schlesischen Straße übernommen. Immer sonntags verkaufen sie selbst gebackene Tartes und Eclairs, Landbrot, Baguette und Quiches.

Wer immer die Käsekuchen-Queen und ihre Leckereien vermisst hat, wird sich bei Lucille und Guillaume Barré gut aufgehoben fühlen. Das französische Ehepaar übernahm das seit November 2019 verwaiste Ladenlokal von Mandy Laurie in Lierenfeld. Manche ordnen die Schlesische Straße 82 Eller zu, „so wie ich anfangs auf unserer Homepage“, sagt Lucille Barré und lacht. „Doch dann wurde ich sofort belehrt.“ Also schmückt sich Lierenfeld mit dieser feinen Adresse für Patisserie, typisch französische Backwaren wie Madeleines und Eclairs, für Landbrot, Baguette und herzhafte Quiches.

Alle Produkte kommen frisch aus der Backstube von Guillaume Barré direkt hinter dem Laden. Bisher wurde das ganze Sortiment in Neuss gebacken und auf den Wochenmärkten in Kaiserswerth (freitags), Meerbusch-Büderich (donnerstags) und im 2016 eröffneten Café Barré in Flingern verkauft. „Es ist nur Minuten von hier entfernt“, sagt Lucille Barré, „das erleichtert die Logistik.“