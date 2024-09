Jubiläumsfeier in Düsseldorf „Genießen ist das neue Feiern“ – so hat sich das Stahlwerk gewandelt

Dabei war die erste Veranstaltung im Stahlwerk ein Flop. Ort war das seit der Wende 1989 leer stehende Gebäude der Mannesmann-Röhrenwerke an der Ronsdorfer Straße 134. Für Prill, geboren und aufgewachsen in Düsseldorf, sollte es eine Hommage an die Musikgruppe sein, die er am meisten verehrte: Kraftwerk. Noch heute mag Prill elektronische, minimalistische Musik. Und die Ronsdorfer Straße 134 war dafür in seinen Augen genau die richtige Event-Location: Keine direkten Nachbarn, die Haltestelle der U 75 in unmittelbarer Nähe.