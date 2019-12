Verkehr in Düsseldorf : Anliegerstraße in Lierenfeld wird wieder geöffnet

Lierenfeld Im Sommer 2015 wurde der Tichauer Weg für den Verkehr gesperrt, nur Anlieger durften in die Sackgasse fahren. Das war die Konsequenz zahlreicher Beschwerden über illegale Autorennen und abgestellte Fahrzeuge, die nicht mehr zugelassen waren. Jetzt, fast vier Jahre später, wird die Regelung wieder aufgehoben.

Sechs Monate sollte der Test laufen, montiert wurden die Schilder am 20. Juli 2015. Das Fazit nach der Probezeit fiel positiv aus, die Verwaltung berichtete Anfang 2016 in der Politik, dass die Verkehrsüberwachung der Stadt, die Polizei, das Amt für Verkehrsmanagement und die ansässigen Firmen eine Verbesserung der Lage feststellen konnten. „Aus diesem Grund wird die Beschilderung beibehalten“, hieß es damals.

Jetzt, fast vier Jahre später, sieht die Situation rund um den Tichauer Weg anders aus. „Anlieger im Bereich Tichauer Weg, die nicht in der Sackgasse liegen, haben sich da­rüber beschwert, dass Kunden, Mitarbeiter und Firmenfahrzeuge verwarnt werden, wenn sie in dem Bereich parken“, heißt es aus der Verwaltung. Da die Durchfahrtsbeschilderung nicht dem Zweck dienen sollte, die Parkplätze lediglich für die Anlieger der Stichstraße zu reservieren, sondern um missbräuchliche Nutzungen zu verhindern, habe die Stadt Gespräche geführt mit allen Beteiligten im betroffenen Gebiet in Lierenfeld. Man habe sich mit allen darauf geeinigt, die Schilder „Anlieger frei“ bis auf Weiteres wieder abzumontieren, damit keine weiteren Verwarnungen vom Ordnungsdienst ausgesprochen werden. Sollte es wieder Beschwerden geben, die 2015 dazu geführt haben, dass der Tichauer Weg eine Durchfahrtsbeschränkung erhalten hat, will das Fachamt die Situation noch einmal neu bewerten, im Zweifel die Verbotsschilder wieder anbringen.