Lierenfeld: Das große Zusammenspiel

Lierenfeld Seit drei Jahren bieten die Lierenfelder Schützen vor der Parade ein ganz besonderes Spektakel: 250 Musiker spielen gemeinsam Lieder.

"Einmal ist keinmal, zweimal ist Tradition und dreimal ist Brauchtum", lautet im Volksmund ein rheinisches Sprichwort. Beim Fest des Lierenfelder St. Sebastianus-Schützenvereins nimmt man dieses Sprichwort sehr ernst. So gab es zum dritten Mal das große Zusammenspiel der mehr als 250 Musiker vor der Parade und auch der Partyabend "Lierenfeld Live" ging in seine dritte Runde.

Hektisch wuseln Fanfarenspieler zwischen Fahnenträgern und Schützengesellschaften, während die letzten Kutschen eintreffen. Mitten unter den hunderten Schützen ist auch ihr Oberst Sascha Elegien. Seit drei Jahren organisiert er das gemeinsame Spiel zweier Lieder vor dem großen Umzug. "Es sind insgesamt 250 Musiker in 12 Musikgruppen. Die Organisation ist nicht einfach", sagt er. Für die beiden Lieder fängt er bereits im Januar an, die Musikgruppen aus verschiedenen Städten zusammen zu trommeln. "Die Idee zu dem großen Zusammenspiel kam von meinem Schwiegervater, der meinte, wir sollen mal ein musikalisches Highlight organisieren, das nicht jeder hat."

Auch in diesem Jahr konnte sich das Ergebnis der mehrmonatigen Planung wieder sehen lassen: Die Tambourcorps, Kapellen und Fanfarencorps, die teilweise aus Neuss und Mohnheim anreisten, gaben ihre Stücke zum Besten. Zwischen ihnen waren auch die fünf Kutschen mit den Altschützen und Ehrengästen - unter denen auch Thomas Geisel mit seiner Ehefrau war - sowie die einzelnen Schützenkompanien. Danach zog der rund 800 Schützen und Musiker große Umzug durch die bunt beflaggten Straßen.

Für Elegien war damit der größte Stress geschafft: "Es ist immer eine Herausforderung, aber eine sehr positive. Danach wird gefeiert!", sagt er, bevor es am heutigen Montag mit dem große Krönungsball weitergeht, auf dem der neue König Alexander Fix (29) aus der ersten Grenadiergesellschaft gekrönt wird. Königin an seiner Seite wird Ehefrau Jennifer (ebenfalls 29). Der Installateur ist seit vier Jahren Mitglied der Schützen, in seiner Freizeit spielt er gerne Darts.