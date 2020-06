Stadtentwicklung in Düsseldorf : Widerstand gegen Baumfällungen

Lichtenbroich/Lohausen Die Airport-City soll weiter wachsen. Für das neue Gewerbegebiet müssten aber rund 8000 Quadratmeter Wald weichen. Das wollen die Politiker nicht hinnehmen, zumal die Ausgleichspflanzungen in Langenfeld erfolgen sollen.

In der Bezirksvertretung 6, unter anderem zuständig für den Stadtteil Lichtenbroich, ist der Bebauungsplan-Entwurf für einen zweiten Teil der Airport-City noch einstimmig verabschiedet worden. In der Bezirksvertretung 5, unter anderem zuständig für den Stadtteil Lohausen, kam es nun gar nicht erst zu einer Abstimmung, da die Vorlage von der Tagesordnung zurückgezogen wurde. Der Grund ist, dass sich massiver Widerstand in der Politik gegen die Entwicklung des Areals in der geplanten Form abzeichnet, da dafür zahlreiche Bäume gefällt werden müssten.