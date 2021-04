Kinderbetreuung in Düsseldorf : Neues Außengelände für Kita St. Maria Königin

Düsseldorf Die Einrichtung hat den Schwerpunkt Bewegung. Das soll sich auch in der Auswahl der Spielgeräte widerspiegeln. Rund 320.000 Euro werden investiert.

Vor sechs Jahren wurde die Kindertagesstätte St. Maria Königin am Tiefenbroicher Weg, die sich in der Trägerschaft der Katholischen Kirchengemeinde Heilige Familie befindet, erweitert. Nur ein kleiner Bereich des Außengeländes wurde allerdings damals mit erneuert. Dort mussten in den vergangenen Jahren immer mehr kaputte Spielgeräte auch aus Sicherheitsgründen abgebaut werden. Deshalb soll jetzt das gesamte Areal vollständig überarbeitet und den aktuellen Ansprüchen angepasst werden. So werden die veränderten Zusammensetzungen und die neue Anzahl der Gruppen berücksichtigt und dass die Einrichtung ein anerkannter Bewegungskindergarten ist. Dort werden derzeit 103 Kinder im Alter von vier Monaten bis zum Schuleintritt mit und ohne Behinderung betreut.