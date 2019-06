Kinderbetreuung : Neue Kita am Flughafen hat Betrieb aufgenommen

Lichtenbroich Mit der Einrichtung an der Wanheimer Straße wird eine Versorgungslück im Stadtteil geschlossen.

Im „Quartier“ am Flughafen und im Stadtteil Lichtenbroich besteht ein großer Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen. Vor diesem Hintergrund hat das Immobilienunternehmen der Familie Lutz Aengevelt dort an der Wanheimer Straße auf einem rund 3200 Quadratmeter großen Grundstück eine Kita realisiert, die jetzt ihren Betrieb aufgenommen hat. Mieter und Betreiber ist das Deutsche Rote Kreuz (DRK).

Insgesamt werden in der Kita Drachenflieger 72 Kinder im Alter von vier Monaten bis zum Schuleintritt in vier Gruppen von 13 pädagogischen Kräften betreut. Ihnen steht eine weitläufige Außenspielfläche von rund 1200 Quadratmetern mit zahlreichen Spielgeräten zur Verfügung. Bei der Kita Drachenflieger handelt es sich um die erste Kita in der Nachbarschaft des Flughafens. In der gegenüberliegenden Airport City wurde aufgrund der dortigen Emissions-Auflagen eine geplante Kita nicht genehmigt.