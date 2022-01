Einrichtungen für Familien in Düsseldorf : Neubau der Jugendfreizeitstätte liegt im Plan

So soll die neue Jugendfreizeiteinrichtung in Lichtenbroich nach ihrer Fertigstellung aussehen. Foto: IPM

Düsseldorf Im Gebäude in Lichtenbroich werden auch noch eine Kita und ein Familienzentrum untergebracht. Die Eröffnung ist in den nächsten Wochen geplant.

Der Beginn des Neubaus der Jugendfreizeiteinrichtung in Lichtenbroich hatte sich immer wieder verzögert und schließlich Jahre auf sich warten lassen. Die Abbruch- und Bauarbeiten, die im September 2020 starteten, gingen dann allerdings zügig voran, so dass in den nächsten Wochen planmäßig die Eröffnung gefeiert werden kann. „Die Arbeiten am Haus für Kinder, Jugendliche und Familien Lichtenbroicher Weg sind bis auf letzte Anschlussarbeiten des Versorgers abgeschlossen. Die Erschließung mit Strom und Wasser wird im Januar beginnen und ca. Ende Februar beendet sein. Die Restarbeiten an den Außenanlagen werden ebenfalls im Januar fertiggestellt sein“, teilt die Verwaltung auf RP-Anfrage mit.