Freizeitmöglichkeiten für Jugendliche in Düsseldorf : Richtfest für die neue Lichtenbroicher Jugendfreizeitstätte

Freizeitmöglichkeiten für Jugendliche in Düsseldorf

Die Jugendfreizeiteinrichtung „Blue Rock“ erhält ein neues Gebäude am Lichtenbroicher Weg. Foto: IPM

Düsseldorf Im Neubau werden auch noch eine Kita mit vier Gruppen und ein Familienzentrum untergebracht. Die Eröffnung ist für Anfang 2022 geplant.

Im September wurde die traditionsreiche Jugendfreizeiteinrichtung „Blue Rock“ am Lichtenbroicher Weg abgerissen. Nun konnte dort für den Ersatzbau, in dem zusätzlich noch eine Kita mit vier Gruppen und ein Familienzentrum untergebracht werden, Richtfest gefeiert werden. Die Arbeiten gehen zügig voran und befinden sich im Zeitplan. Der Neubau wird voraussichtlich im Dezember fertiggestellt und soll Anfang 2022 in Betrieb genommen werden. Die Kosten für das Gesamtprojekt belaufen sich auf rund 7,98 Millionen Euro. Abgewickelt wird dieses durch die Immobilien Projekt Management Düsseldorf GmbH (IPM).