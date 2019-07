Kommen und gehen : Grillen auf Amerikanisch

Lichtenbroich Fleisch aus dem Räucher-Grill und Vegetarisches stehen im Smoke in Lichtenbroich auf der Speisekarte.

Den ehemaligen Döner-Imbiss am Mündelheimerr Weg 31 in der Nähe des Flughafen-Bahnhofes hat er zusammen mit einem Schreiner selber umgestaltet. Das Holzhaus wurde schwarz gestrichen und mit weißen Schriftzügen, die das Speisenangebot wiedergeben, verziert. Eine gemütliche Außenterrasse wurde angelegt und der Gastraum mit Holztischen und rustikalen OSB-Platten gemütlich gestaltet. 15 Gäste finden innen und 50 draußen einen Platz und können dort vor allen Dingen Speisen aus dem Smoke-Grill genießen. Das Motto bei der Zubereitung lautet: niedrig und langsam – also über einen langen Zeitraum bei niedrigen Temperaturen. „Dadurch fällt das Fleisch beispielsweise bei den Spareribs ganz zart von den Knochen“, sagt Klages.