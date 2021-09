Wohnungsbau in Düsseldorf : Ein Wohnviertel wird modernisiert

Info

Das Wiesenviertel hieß früher im Volksmund „Klein Korea“, da es zur Zeit des Koreakrieges in den 1950er Jahren entstand. Die Dübs hat das Quartier umbenannt. Der neue Name erschien passender, weil das Viertel viele Grünflächen aufweist und zudem die große Wiese am Einbrunger Weg erhalten bleibt. Zudem soll er die Neuausrichtung des Quartiers unterstreichen.

Zahlen Das Viertel ist eines der ältesten und größten Wohnquartiere der Dübs. Er umfasst rund 21.000 Quadratmeter und nach dem Abschluss der Arbeiten 440 Wohneinheiten. Die Genossenschaft wurde vor 75 Jahren gegründet und besitzt 1700 Wohneinheiten und 2600 Mitglieder.