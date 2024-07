Trendsportarten in Düsseldorf Neue Pumptrack-Anlage kommt nach Lichtenbroich

Vor sechs Jahren wurde eine Pumptrackanlage an der St.-Franziskus-Straße eröffnet und wird seitdem sehr rege von Kindern und Jugendlichen genutzt. Diesen Erfolg wollte die Bezirksvertretung 6 (BV) wiederholen und hat deshalb den Bau einer weiteren Anlage in Unterrath beschlossen. Doch jetzt soll diese nach Lichtenbroich kommen, an die dortige Bezirkssportanlage am Franz-Rennefeld-Weg.