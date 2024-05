Maifest in Düsseldorf Wie ein Trödelmarkt Lichtenbroicher zusammenbringt

So hatten Alexandra und Stefan einen Stand auf der Festwiese am Einbrunger Weg aufgebaut. Cornelia Hösch, Vorsitzende des FFT, hielt die organisatorischen Fäden in der Hand. „Wir haben 81 von 127 möglichen Ständen vermietet“, sagte sie. „Das ist ok, aber wir hatten schon mal ein Jahr, da waren 124 Stände schon vor dem Festtag gebucht.“ Dieses Mal habe es 50 Voranmeldungen gegeben, die anderen hatten sich kurz entschlossen beim Blick auf das schöne Wetter auf den Weg gemacht. Ein Teil des Erlöses unter anderem aus Getränkeverkauf und Standmiete dient einem guten Zweck. „Wir unterstützen Senioreneinrichtungen, Kindertagesstätten und die Grundschule in Lichtenbroich“, so Hösch. „Wir übergeben die Gelder immer auf dem Weihnachtsmarkt, denn dann haben wir auch die Beträge aus unserem Mondfest Ende August zusammen.“