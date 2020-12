Nikolaus-Überraschung in Düsseldorf : Der Nikolaus kommt mit dem Traktor

Stadtbezirk 5 Zehn beleuchtete und geschmückte Trecker werden am Nikolausabend durch den Düsseldorfer Norden fahren. Damit soll vorweihnachtliche Stimmung verbreitet und Bewohner von sozialen Einrichtungen erfreut werden.

Unter dem Motto „Ein Funken Hoffnung“ sollen die Landwirte diesmal ihre Traktoren und Anhänger weihnachtlich gestalten und mit Lichterketten zum Leuchten bringen. Die festlich geschmückten Fahrzeuge werden dann am 5. Dezember abends durch die Straßen fahren, vor sozialen Einrichtungen wie Krankenhäusern und Seniorenheimen halten und so Freude bereiten.

„Jeder zweite Bauer im Düsseldorfer Norden und Duisburger Süden beteiligt sich an der Aktion. Das ist enorm und so können wir mit zehn Fahrzeugen einen großen Konvoi bilden“, sagt Nicolas Sonnen, der zusammen mit Bruder Christoph die Organisation für die beiden Städte übernommen hat. Die beiden Landwirte sind bereits mit dem Schmücken ihrer Fahrzeuge beschäftigt und werden dabei tatkräftig von Tim, Kai und Lucas Krawanja unterstützt. Auf einem acht Meter langen Anhänger ordnen diese um einen lebensgroßen Metallengel zahlreiche Tannenbäume an, die, ebenso wie der Traktor, aufwendig beleuchtet werden. Teilweise war das Material dafür vorhanden, wurde gekauft oder von den ortsansässigen Händlern gespendet. Diese haben zudem viele Sachspenden bei den Sonnens abgeliefert, so dass bei der Aktion nun Schokoladen-Nikoläuse, Adventskalender und Nikolaustüten, aber auch Obst und Gemüse aus der Region verteilt werden kann.