In Knittkuhl ticken die Uhren anders

Einmal Knittkuhl, immer Knittkuhl. So ergeht es Andreas Zilles und Christian Klöhn, die einfach nicht loskommen von diesem Dorf, in dem jeder jeden kennt.

Andreas Zilles lebt seit 1967 in Knittkuhl, hat hier den Kindergarten besucht, als dieser noch eine Baracke auf dem Gelände der Bergischen Kaserne war. Sein Elternhaus stand an der Ackerstraße, die später in Mergelsberg umbenannt wurde, weil es gab ja schon eine Straße in Düsseldorf, die so hieß. Knittkuhl war zu der Zeit kaum mehr als eine Ansammlung von Ein- und Mehrfamilienhäusern, ursprünglich erbaut für die Soldaten der Kaserne, „sonst war da nix“, sagt der heute 55-Jährige. Zilles hat auch die Grundschule in Knittkuhl besucht, ist viermal im Ort umgezogen. „Ich habe den Absprung nicht geschafft“, sagt er und meint das selbstverständlich ironisch, denn Zilles lebt gerne und ein Stück weit aus Überzeugung in Knittkuhl. Auch wenn es später als Jugendlicher nicht immer so einfach war, „denn viel los ist hier natürlich nicht. Und der letzte Bus vom Staufenplatz fuhr auch am Wochenende um 23.24 Uhr. Den durfte man nicht verpassen, sonst war es ein langer Fußweg“.