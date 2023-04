Grunschule Knittkuhl Natur im Fokus der Projektwoche

Die Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 bis 3, die dreizügig sind, konnten in elf Workshops ihre Interessen wiederfinden. So waren „Kräuterdetektive“ Aroma-Geheimnissen auf der Spur, „Plastikrebellen“ erforschten die Verschmutzung der Meere und deren ökologische Folgen und Klamotten-Umwelt-Super-Helden fanden Möglichkeiten textilen Upcyclings, indem aus alten T-Shirts „neue“ Taschen genäht wurden. Die Beobachtung lebender Tiere stand im Mittelpunkt des Workshops „Wilde Stadt“, in dem es um Bienen und Vögel ging, in einem Terrarium konnte das große Krabbeln in einem Ameisen-Staat beobachtet werden, ein Falkner präsentierte Greifvögel und erläuterte ihre Aufgabe in der Natur und letztlich wurden auch Insektenhotels gebaut. „Dieses hier ist eine Fünf-Sterne-Unterkunft“, sagte mit Augenzwinkern Michaela Seeck-Wiedemann, die als Sozialpädagogin an der GGS tätig ist. „Toll finde ich die Raupen, die sich schon Richtung Deckel bewegt haben und schon ganz schön dick sind“, sagt Paul. „Eigentlich sollten sie schon Schmetterlinge geworden sein, aber vermutlich ist es ihnen noch zu nass und kalt“, vermutet Antje Grüneklee. Es gab zudem auch Exkursionen. „Ich war im Wasserwerk, das war sehr interessant, aber es roch manchmal ziemlich eklig“, erinnert sich Anna-Maria.