Geschichte: Als Knittkuhl noch nicht Düsseldorf war

Die Siedlung in Knittkuhl entstand in den 1960ern für die britischen Soldaten, die in der Bergischen Kaserne stationiert waren. Foto: Marc Ingel

Knittkuhl Soldatenfrauen mit Lockenwicklern und Hooligans kamen in den Stadtteil.

Die Siedlung mit seinen Häusern wurde in den 60ern für die britischen Soldaten gebaut, die in der Bergischen Kaserne stationiert waren. Uta Rüdel erinnert sich noch gut an die englischen Rundschreiben, „die Frauen der Soldaten mögen doch bitte nicht in Kittelschürze und mit Lockenwicklern in den Haaren zur Kirche gehen“. Als die Gemeinde Hasselbeck-Schwarzbach am 1. Januar 1975 zwischen Düsseldorf und Ratingen aufgeteilt wurde, dockte Knittkuhl an Hubbelrath an, bis der Rat am 13. Februar 2014 beschloss, dass Knittkuhl der 50. Stadtteil Düsseldorfs wird.